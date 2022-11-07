Во Владимирской области два мобилизованных местных жителя проиграли военкоматам суды, в которых оспаривали решение о своих призывах к участию в СВО. Первый из них – владимирец Никита.

Во Владимирской области два мобилизованных местных жителя проиграли военкоматам суды, в которых оспаривали решение о своих призывах к участию в СВО. Первый из них – владимирец Никита. Служивший в армии молодой требовал врачебную комиссию. Медики осмотрели его и признали годным. Фрунзенский районный суд города Владимира подтвердил законность мобилизации. Второй – житель Вязниковского района. Парень, которого