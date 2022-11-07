Для мобилизованных владимирцев развернули полевой медицинский пункт.

Двое врачей из Владимирской ОКБ и горбольницы №5 отправлены в зону СВО. Об этом сообщили в обладминистрации.Для мобилизованных владимирцев развернули полевой медпункт. К передовой доставлены лекарства, в основном противоэпидемической и противовоспалительной группы.«Медики работают успешно, оказывают помощь, в том числе на позициях», – уточнили в Белом доме.Добавим, что с очередным гуманитарным грузом власти привезли на фронт берцы, спальники, котлы, канистры, насосы, инструменты и резиновые сапоги.