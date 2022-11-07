От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи на минувшей неделе? Чем делились? Наш эфир...

От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи на минувшей неделе? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово - моей коллеге Марии Платанюк.Наболело, или ситуация на линиях. Груз для владимирских защитников Родины. Пешеходы на полосе препятствий. Первые снеговики и сова по имени Серёжа. Сетевое за неделю - прямо сейчас.Вначале - о наболевшем от пассажиров владимирских автобусов. В “Подслушано” - вновь об интервалах. И вопрос к администрации: скажите, время ожидания 35 и 40 минут - это нормально? Если начинаются морозы? Это, к примеру, Безыменского. Электронное табло автобусов не работает уже 2 недели. И вновь к вопросу о состоянии транспорта на линиях - горящий 26-ой. Или - жалоба на гонки на линиях. Очередная с полными салонами людей.Владимирские строители помогают восстанавливать Донбасс. Школы, больницы, дома. 19 объектов уже готовы. А к Новому году в подшефном Докучаевске будет 58 обновлённых зданий. И далее видео от наших земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Вся помощь, собранная для них, дошла в целости и сохранности. Жителей Владимирской области бойцы благодарят за оказанную поддержку.В "Судогда ТВ" - рубрика "Почувствуй разницу". Один и тот же посёлок Бег. И 2 разных тротуара. Почему нельзя делать одинаково? Новый асфальт, впрочем, скоро уложат на судогодской автостанции. Там продолжается масштабный ремонт. Эти лунные кратеры - в Александрове. Здесь когда-нибудь будет нормальная дорога? И здесь же - пируэты местных пенсионерок. Увы, такие тротуары и переходы.В “Подслушано во Владимире” - коммунальное. Перекопский городок. Пошла третья неделя после данных коммунальщиками обещаний убрать ветки после спила, пишут пользователи.ЖКХ-линию продолжает “Подслушано в Муроме”. Коммунальная, 3А. Вот такой суровый коммунальный быт. По словам жителей, всё это время они пытаются "достучаться".Также в судогодском паблике - кадры хроники. Посёлок Муромцево образца 1969-го года. Птицезавод совхоза "Пионер" - один из лидеров отрасли в советское время.Путешествие в прошлое - в “Инцидент Владимир”. Здесь - серия фото церемонии открытия монумента в честь 850-летия Владимира. Белокаменной стелы с бронзовыми фигурами зодчего, рабочего и воина. Памятник был открыт в 1960-ом.Также в обзоре - видео от проекта "60 минут". Так вот зачем русским так много стиральных машинок. Смотрим вместе.Администрация Гусь-Хрустального делится кадрами посвящения в студенты. Это Гусевский стекольный колледж.“Судогда ТВ” приглашает на сплав на байдарках. Он, как выяснилось, может быть не только летом. Это доказали судогодские смельчаки.В “Книге-журнале Владимирской области” - зарисовки ноября у стен Спасо-Евфимиева монастыря. Тему продолжает "Киржач онлайн". Рейтинг осенних красот области. В “Подслушано в Гусе” ищут хозяев этому спасённому ручному голубю. Во Владимире - креатив многоэтажек. “Как вам такая идея?” - спрашивают в сети.А в гусевском сообществе - анонс самой доброй и волшебной акции. Сани Деда Мороза в Гусе вновь готовятся отправиться в путь. Рулевой Василий Калинин вместе с единомышленниками готов радовать малышей.Также в сети - первый снег. Кадры от Данилы Лобанова. Белое покрывало ноября в Радужном. В “Береги Природу” - мелодия ноября с сорокопутом и овсянками. В “Подслушано Вязники” найденную сову водят "по магазинам". Видео с птицей, которую назвали Сережей, вызвало неоднозначную реакцию пользователей.“Не таскайте, как котёнка”, - возмущаются в сети. А в финале - первые снеговики. В Коврове снега хватило на такого.Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на аккаунт ГТРК "Владимир" ВКонтакте. Следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен - “Вести” вместе!". Всего доброго и до встречи!!!