Межкомнатные двери выполняют не только и не столько ограничительную или защитную, сколько эстетическую и декоративную функцию. Поэтому к их внешнему виду выдвигаются повышенные требования.

Межкомнатные двери выполняют не только и не столько ограничительную или защитную, сколько эстетическую и декоративную функцию. Поэтому к их внешнему виду выдвигаются повышенные требования.Основным отличительным критерием в контексте оформления двери является материал покрытия. Вариантов покрытий много, и они, в свою очередь, отличаются, как эксплуатационными характеристиками, так и фактурой.ЭмальЭмаль, особенно белая – универсальное покрытие. Один их "козырей" эмали – это простота ухода за дверью, ведь ее можно протирать влажной тряпочкой, и материал от этого не покоробится и не смоется. На ощупь эмаль приятная, гладкая, напоминает что-то природное. В отличие от дверей, покрытых пленками и шпоном, эмаль поддается ремонту при появлении царапин и потертостей.Именно поэтому двери, покрытые эмалью, рекомендуют устанавливать не только в жилых помещениях, но и общественных зданиях, в офисах, конторах. Однако и в домашний интерьер, независимо от стиля, они впишутся отлично.На данном сайте вы можете сравнить цены, ознакомиться с каталогом и купить белые межкомнатные двери в эмали в Москве:ШпонШпон – еще один распространенный вариант покрытий для межкомнатных дверей. Есть три вида шпона – искусственный, натуральный и файн-лайн (тоже натуральный, но склеенный).Натуральный шпон – оптимальный вариант для помещений с постоянной влажностью и низким потоком людей. Если соблюдать рекомендации по эксплуатации, шпон прослужит десятилетия. Несмотря на эстетику натурального дерева и неповторимость узора каждой двери, шпон нельзя назвать самым дешевым материалом.Искусственный шпон – это имитация натурального покрытия, которую производят из полимерных материалов. Они менее подвержены негативным факторам среды, но выглядят не так красиво, как натуральное дерево.Бюджетные материалыСреди бюджетных вариантов покрытий отметим краски и ПВХ-пленку. Краски могут быть токсичными или иметь неприятный запах (зависит от состава и назначения), поэтому в жилых помещениях такие двери не устанавливают.ПВХ-пленки имеют относительно небольшой срок службы и могут отслаиваться со временем. Тем более если эксплуатировать их на кухнях или в ванных комнатах. Зато двери, покрытие пленкой, относят к самому недорогому ценовому сегменту.