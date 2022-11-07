В Москве состоялась 10-я акция Ночь искусств. Собранные средства пойдут на помощь жителям новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

В Москве состоялась 10-я акция "Ночь искусств". Собранные средства пойдут на помощь жителям новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.Акция проходила под девизом "Мы едины". Акцент был сделан на традициях и ценностях России, рассказал глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.В мероприятиях "Ночи искусств" участвовали свыше 240 тысяч человек. Собрано 19 миллионов рублей."Все собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях", – подчеркнул Кибовский.В рамках "Ночи искусств" прошло более 200 мероприятий. Так, в концертном зале "Зарядье" прозвучали произведения Петра Чайковского, Александра Бородина и других русских композиторов.В кинотеатре "Космос" состоялся киноконцерт "Четыре времена года. Московские киносезоны". Зрители насладились музыкой из легендарных отечественных кинофильмов.Еще одним знаковым событием стала постановка проекта "Непокоренные" в Новом Манеже. Сюжет основан на истории героев из подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия".Напомним, что мероприятия в честь Дня народного единства прошли также на ВДНХ. Для посетителей из разных регионов России, в том числе новых территорий.