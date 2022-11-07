Специалисты уже приступили к работам на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу. По расчетам, в итоге скорость трамваем должна увеличиться на 30%.

Специалисты уже приступили к работам на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу. По расчетам, в итоге скорость трамваем должна увеличиться на 30%.Транспортная система Москвы по уровню развития не уступает крупнейшим европейским городам. Российская столица – современный мегаполис, поэтому для обслуживания местных жителей требуется высококлассный транспорт. Власти города прикладывают огромные усилия для модернизации дорог, строительства новых станций метро и остановочных пунктов, внедрения дополнительного общественного транспорта и для обеспечения безопасности как на узких улочках, так и на крупных автомагистралях, опутывающих все районы миллионника.Так, на некоторых дорожных участках Москвы обособят трамвайные пути. Это позволит ускорить движение транспорта на Волочаевской улице, а также Измайловском и Серпуховском Валу. Специалисты уже приступили к работам. По расчетам, в итоге скорость трамваем должна увеличиться на 30%.К слову, трамвай – один из самых популярных видов общественного транспорта в Москве. Пассажиры любят его за скорость (почти как у поездов метро), комфортабельность и вместимость. Разумеется, особой популярностью у москвичей пользуются составы, которые идут по выделенным полосам, что минимизирует пересечение с автомобилями и значительно сокращает время в пути.Сегодня в столице применяется мировой опыт дорожного строительства. Одной из лучших практик является укладка вдоль рельсов бордюров. Они препятствуют въезд на трамвайные пути для водителей и, соответственно, повышают эффективность работы общественного транспорта.На Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу высота обособленного участка составит 15 сантиметров. В результате будет повышена безопасность и удобство движения сразу на семи трамвайных маршрутах. Трамваи больше не будут зависеть от движения автомобилей, и их средняя скорость возрастет на 30%.При этом важно понимать, что задержки из-за ДТП все еще будут возможны, но только на перекрестках, где останутся пересечения трамвайных путей с автомобильными дорогами. Кстати, параллельно ведутся работы по отделению трамвайных путей в Ростокинском проезде, а на улицах Свободы и Костякова их уже завершили.На сегодняшний день в Москве физически обособлено уже порядка 60% трамвайных линий. Власти города намерены в 2023 году отделить от дорог 80% всех путей, то есть везде, где это возможно технически.