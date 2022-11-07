Его госпитализировали в больницу.

Неосторожное курение привело к пожару с пострадавшим на улице Талантова в Коврове. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 19.15 6 ноября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в доме на улице Талантова.Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его тушили 16 человек и четыре единицы техники. В результате ЧП пострадал 61-летний хозяин дома. С отравлением угарным газом он был госпитализирован в больницу.По предварительным данным, дом вспыхнул от непотушенной сигареты.