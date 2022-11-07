Золотой голос России переживает тяжелые времена. Николай Басков борется из последних сил.

Золотой голос России переживает тяжелые времена. Николай Басков борется из последних сил.Натуральный блондин российской эстрады выглядит достаточно скверно. Об этому судачат многочисленные интеренет-пользователи, а СМИ бьют тревогу — как бы чего дурного не вышло. Недавно Николай Басков появился на публике в нездоровом виде: певец по-страшному раздулся и рыдал из-за покойного отца. Смерть любимого родственника, а также рак, которым тот болел, раздавили артиста и его нервную систему.Врачи советуют россиянам пить чай с лимоном и имбирем от простуды, как пишет телеканал . Ну а у Николая Баскова, видимо, проблемы посерьезнее сезонного недомогания. Прорицательница Айгуль Хуснетдинова заявила, что у артиста есть хронические заболевания, а урон организму нанес гормональный дисбаланс. С трудностями такого уровня, считает медиум, блондин раньше не встречался."В глобальном плане – встреча с большим стрессом, перед лицом которого ничего невозможно сделать", — такой вердикт вынес экстрасенс Николаю Баскову.Каким бы точным ни было предсказание, певцу не помешает позаботиться о здоровье. Профессор Михаил Кутушов для профилактики онкозаболеваний рекомендует ограничить употребление продуктов из белой муки, сообщает . А сайт напоминает о существовании кетодиеты, которая может преобразить Николая Баскова к Новому году, ведь мужчина выглядит располневшим.