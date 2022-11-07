Россия еще не успела отойти от смерти любимого миллионами исполнителя Юрия Шатунова, как мир потрясла очередная шокирующая новость.

Россия еще не успела отойти от смерти любимого миллионами исполнителя Юрия Шатунова, как мир потрясла очередная шокирующая новость.После смерти Юрия Шатунова в российском шоу-бизнесе разразился настоящий скандал из-за авторских прав на тексты и музыку группы "Ласкового мая". Продюсер Андрей Разин судился за право на обладание контентом и выиграл прения.В недавнем видеообращении к поклонникам продюсер заявил, что через два-три месяца весь контент, посвященный группе "Ласковый май" и Юрию Шатунову будет вырезан из интернета и не достанется никому, а песни и информацию об артисте можно будет найти только на туб-канале продюсера. Таким образом память о Шатунова постепенно стирается из памяти фанатов.На этом печальная судьба группы "Ласковый май" не кончилась. Сегодня стало известно о смерти еще одного участника коллектива – идеолога и одного из основателей группы Сергея Кузнецова. Его не стало в возрасте 58 лет. Именно он в свое время первым разглядел талант в юном воспитаннике оренбургского детского дома. Информацию о смерти музыканта подтвердил участник коллектива Андрей Гуров, сообщаетСтоит отметить, что композитор, поэт и автор песен вместе с Юрием Шатунов на дух не переносил продюсера проекта Андрея Разина и неоднократно высказывался о нем в негативном ключе. По данным сайта , Кузнецов умер из-за оторвавшегося тромба.