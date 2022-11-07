Первые лица региона отпраздновали День народного единства. Ровно 410 лет назад, 4 ноября 1612 года, народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских

Первые лица региона отпраздновали День народного единства. Ровно 410 лет назад, 4 ноября 1612 года, народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов из Москвы. После чего закончилось Смутное время и на престол взошли представители новой династии Романовых. Центром торжеств во Владимирской области по традиции стал Суздаль. Именно здесь в Спасо-Евфимиевом