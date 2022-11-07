Органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с...

Органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным ФСБ завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Петушинского района.По версии следствия, в октябре 2018 года подозреваемый, являясь заместителем главы администрации - за содействие в заключении контрактов на поставку продуктов питания в дошкольные и средние образовательные учреждения («а также попустительство при осуществлении контроля объемов и сроков выполнения обязательств») получил от коммерсанта незаконное «денежное вознаграждение» на сумму 350 тысяч рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.На официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области сообщается: «Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу».Фото: Pxfuel.com