Уже на этой неделе станет известно имя лучшего Народного участкового страны. Идет заключительный...

Уже на этой неделе станет известно имя лучшего "Народного участкового" страны. Идет заключительный этап всероссийского конкурса. От Владимирской области в нем участвует полицейский из Петушинского района, участковый уполномоченный Вячеслав Суржик. Проголосовать за нашего кандидата можно до 10 ноября.- На территории Владимирской области участились случаи мошенничества с банковскими картами. Пожалуйста, возьмите памятку, ознакомьтесь. И не переводите денежные средства злоумышленникам.Вячеслав Суржик - старший лейтенант полиции. В правоохранительных органах с 2018-го года. В его ведении Пекшинское сельское поселение - это 18 населенных пунктов, где постоянно проживает порядка трех с половиной тысяч человек. А в летнее время, с наплывом дачников, - до 13-ти тысяч.Вячеслав Суржук, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Петушинскому району:- Самая главная трудность - это расположение деревень. У меня есть некоторые участки, где, чтобы доехать от одной деревни до другой, необходимо проехать 15-20 километров. Конечно, разные люди попадаются, в этом тоже сложность своя, но мне очень сильно нравится.В начале службы Вячеслав работал в городе Костерево, а затем перебрался в сельскую местность. Чтобы построить диалог с людьми, в первый месяц объездил все населенные пункты и познакомился с местными. В работе участковому помогает простой принцип - всегда и ко всем относиться с добротой и уважением.Ирина Мишунина, жительница Петушинского района:- Добросовестный, очень работает сознательно. Таких участковых побольше надо.В региональном управлении МВД призывают жителей Владимирской области поддержать финалиста. Сделать это можно на сайте "Комсомольской правды" до 10 ноября. Торжественная церемония награждения победителей и вручение главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» – состоится 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.Максим Калашников при поддержке УМВД России по Владимирской области.