Накануне произошел пожар в частном доме в Коврове. Сообщение о происшествии на улице Талантова...

Накануне произошел пожар в частном доме в Коврове. Сообщение о происшествии на улице Талантова поступило 6 ноября в 19.15.Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 20 кв. метрах, не допустив его распространение по всему дому. Однако не обошлось без пострадавших. 61-летний хозяин дома был госпитализирован с диагнозом: отравление угарным газом.По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение пострадавшего с огнем при курении.К ликвидации последствий происшествия привлекались 4 единицы техники и 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимиркой области.Фото: 33.mchs.gov.ru/