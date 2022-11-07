Православные верующие 8 ноября чтят память священномученика Димитрия Солунского и его слуги...

Православные верующие 8 ноября чтят память священномученика Димитрия Солунского и его слуги Луппа.В этот день принято поминать умерших родственников. По традиции хозяйки пекли блины, которыми предваряется поминальная трапеза. Дмитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках 3-4 веков. Он принял мученическую смерть за православную веру. Святой был убит копьями, его слуга успел смочить кровью полотенце, которым исцелял людей.Святому Димитрию Солунскому молятся о выздоровлении и о защите, к нему обращаются и воины с просьбой сохранит жизнь и достойно перенести все тяготы службы. В 1197 году князь Всеволод Юрьевич принес из Солуни во Владимир икона святого Димитрия, написанную, согласно преданию, на его гробовой доске. В 1380 году икону перенесли в Москву и поместили в Успенском соборе.На Руси 8 ноября называли Дмитриев день. Дата считалась началом зимы, зимнего полугодия. Об этом сохранились поговорки: «В Дмитриев день зима лезет на плетень», «Пришел к нам святой Дмитрий на белом коне». После Больших Осенин потепления уже не ждали.Кроме того, на Дмитрия заканчивался осенний сезон свадеб, что тоже отразилось в фольклоре: «До Дмитрия девка хитра, а после Дмитрия еще хитрее» (потому что замуж уже вышла).А вот после этого дня заключать браки не рисковали — считали, что такие союзы будут несчастными. Существовала любопытная примета на Дмитриев день для незамужних девушек: им запрещалось гладить котов, иначе будущий муж будет гулящим. А вот чтобы он был верным, нужно сегодня погладить и покормить пса.Суббота, которая предшествует Дмитриеву дню или выпадает на него, называется Родительской: на нее полагается обязательно посетить могилы родных и близких и помянуть усопших.Во многих областях Дмитриев день был не просто границей полугодия, а временем расчета за работы. В этот день заканчивались долговые обязательства и хозяйственные договоры, получали оплату пастухи и другие работники.Чего нельзя делать 8 ноября:В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.Также 8 ноября не стоит забывать об усопших близких родственниках. По давней традиции, принято проводить специальные обеды в честь ушедших из жизни и ставить в храмах свечи за их упокой.Кроме прочего, не рекомендуется выходить на улицу в легкой одежде «не по сезону». Такой поступок может «разозлить» предстоящую зиму, которая ознаменуется суровыми жестокими морозами.Что можно делать 8 ноября:В праздничный день можно позволить себе выпить пенный напиток. В древние времена люди утверждали, что «в Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит».Во время обеда в честь усопших близких нужно откладывать в отдельную посуду по ложке из каждого приготовленного яства. Тарелка с угощениями предназначается ушедшему из жизни, ее нужно поставить в укромный уголок рядом с иконой.Приметы 8 ноября:В гости зайдет богатый человек — хозяину предстоит год успеха и достатка;День снежный и холодный — весна будет такой же;Заря ярко алая — к затяжным холодам.8 ноября оттепель — вся зима будет «с мокрыми теплинами».Пошел снег — на Пасху тоже жди снег.Багряная заря на Дмитрия — впереди ветреные дни.Фото: pxfuel.com/