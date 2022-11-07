Парк Яуза – один из крупнейших экологических проектов Москвы – реализован на 60%. На днях завершилось благоустройство двух новых участков, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Парк "Яуза" – один из крупнейших экологических проектов Москвы – реализован на 60%. На днях завершилось благоустройство двух новых участков, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.Вдоль улицы Северодвинская появилось общественное пространство с амфитеатром, фонтаном и детской площадкой. Там же создан досуговый центр, где смогут заниматься участники проекта "Московское долголетие", градоначальник.На участке от улицы Енисейская до Широкой обустроили два спортивных кластера. Также проведена экологическая реабилитация водоема, уточнил мэр.Собянин отметил, в этом году начал работать интерактивный экоцентр "Яуза". Мультимедийные инсталляции познакомят посетителей с экологическими профессиями."В зонах "Природа", "Человек", "Город" и "Экотехнологии" расскажут, что такое экоматериалы, альтернативные источники энергии, как перерабатываются отходы, а в "Профлаборатории" можно поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях", – добавил Собянин.Градоначальник подчеркнул, что реализация проекта парка "Яуза" создаст в столице рекреационный маршрут длиной порядка 20 километров. Он будет связан с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, ВДНХ и "Сокольниками", рассказал мэр.За последние 10 лет в Москве . Это одна из самых больших программ, реализованных в городе за последние годы. Парки и скверы в шаговой доступности имеют 90% жителей столицы.Реабилитация и благоустройство природных территорий продолжается. Так, на территории парка "Покровское-Стрешнево" завершилось создание многофункционального спортивного кластера площадью более полутора гектаров.Там обустроили скейт-парк, площадки для стритбола и футбола, установили тренажеры для кроссфита и многое другое. Также специалисты смонтировали раму со скалодромом, боксерскими грушами и шведскими стенками.До конца текущего года завершится реабилитация лесопарка "Кусково". Специалисты приводят в подарок все 287 гектаров территории. Воссоздается исторический ландшафт, обновляется инфраструктура, обустраиваются дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки. Работы идут с бережным отношением к экологии лесопарка.Зеленые насаждения занимают почти половину территории Москвы. В 2019 году международные эксперты признали российскую столицу самым зеленым мегаполисом мира.