Как мы уже писали, 6 ноября в 17.57 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме...

Как мы уже писали, 6 ноября в 17.57 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Коврове, на улице Абельмана, д. 86.Здание из красного кирпича было построено в 1917 году. Это двухэтажный двухподъездный дом, типичный купеческий особняк.По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось частичное горение кровли 8-квартирного дома. Существовала угроза распространения огня по всей площади кровли.Пожарные сформировали 4 звена газодымозащитной службы в целях спасения людей и тушения очага пожара. В ходе тушения из окна 2-го этажа по трёхколенной лестнице был спасён мужчина, ещё два человека вышли из дома самостоятельно.Сотрудники МЧС России не допустили разрастания пожара и ликвидировали возгорание на площади 213 кв.м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнём повреждена кровля, имущество и отделка второго этажа.В доме зарегистрирован 21 человек, в настоящее время проживали 8. 4 человека размещены в пункте временного размещения – гостиница «Ковров», остальные остановились у родственников.Дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия. По предварительной версии, к пожару мог привести аварийный режим электропроводки на 2-м этаже. В настоящее время на месте работает испытательная пожарная лаборатория в целях установления точной причины пожара.Также в ходе расследования установлен факт нарушения требований пожарной безопасности. В частности, был открыт люк, ведущий на чердачное помещение, который должен был быть закрыт на замок. Открытый люк не только представляет собой беспрепятственный и небезопасный доступ в технические помещения, но и способствует быстрому переходу и распространению огня на чердачное помещение. Дознаватели МЧС устанавливают виновное лицо, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4877248