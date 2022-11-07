При реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в...

При реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», Александровской городской прокуратурой были найдены нарушения.2 августа 2022 г. «Александровская районная больница» заключила гражданско-правовой договор с ООО «Аортис» на поставку 5 противопролежневых систем с надувным наматрасником с регулируемым давлением со сроком исполнения до 13.09.2022.Поставщик договор своевременно не выполнил, в связи с чем городской прокуратурой генеральному директору ООО «Аортис» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены - противопролежневые системы поставлены в медицинское учреждение, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: Pexels.com