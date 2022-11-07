Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал видео в своем telegram-канале, в котором участник специальной военной операции поблагодарил жителей Владимирской области за

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал видео в своем telegram-канале, в котором участник специальной военной операции поблагодарил жителей Владимирской области за помощь и поддержку. К жителям Владимирской области и общественникам со словами благодарностями обратился военнослужащий из 346-го полка. Мужчина отметил важность оказанной помощи и поддержки, которой сейчас очень не хватает. «Огромное спасибо от всех военнослужащий