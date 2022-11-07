В дело вмешалась городская прокуратура.

В Александрове подрядчик сорвал сроки поставки в больницу пяти противопролежневых матрасов. В дело вмешалась городская прокуратура.Александровская районная больница заключила госконтракт с компанией «Аортис» на поставку пяти противопролежневых систем с надувным наматрасником. Их должны были привезти до 13 сентября. Однако фирма своевременно не выполнила свои обязательства.Генеральному директору «Аортис» внесено представление. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. Матрасы поставлены в медучреждение.