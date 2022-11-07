Центры московского долголетия с 7 по 14 ноября проводят дни открытых дверей для всех желающих. Жители столицы старшего поколения могут познакомиться с деятельностью клубов.

Центры московского долголетия с 7 по 14 ноября проводят дни открытых дверей для всех желающих. Жители столицы старшего поколения могут познакомиться с деятельностью клубов.На протяжении недели во всех центрах будут проходить лекции, мастер-классы, концертные программы и другие мероприятия. Гости узнают о работе клубов и смогут выбрать занятия по интересам. Кроме того, есть возможность организовать свой клуб единомышленников."Наши активные участники клубов долголетия подготовили яркую, насыщенную программу на день открытых дверей. Ждем в гости всех желающих", — заявила руководитель сети клубных пространств "Центры московского долголетия" Елена Громова.Каждый центр подготовил уникальную программу. Так, гости клуба "Преображенское" узнают много интересного о правильном питании, активисты поделятся рецептами. В центре "Зябликово" пройдет концерт хорового ансамбля "Русь" и выставка творческих работ художественных клубов.Программа "Московское долголетие" действует с 2018 года. За это время создано свыше 1,5 тысячи групп по интересам.В столице действует 52 центра "Московское долголетие". В конце текущего года их будет более 70.В 2023 году реализация проекта продолжится. На эти цели . Соответствующая статья расходов содержится в новом бюджете Москвы, принятом столичной думой.