Подростка госпитализировали.

В Камешковском районе 11-летний мальчик пострадал при падении с мотоцикла. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Вечером 6 ноября двое подростков 13-ти и 11-ти лет решили покататься на спортивном байке. Поездка закончилась аварией.По предварительным данным, на дорогу выбежала собака, 13-летний юноша не справился с управлением, мотоцикл съехал с дороги, транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП 11-летний пассажир госпитализирован в больницу.