6 ноября в Камешковском районе 13-летний подросток без прав за рулем спортивного мотоцикла угодил в аварию, в результате которой пострадал его 11-летний пассажир. По предварительной

6 ноября в Камешковском районе 13-летний подросток без прав за рулем спортивного мотоцикла угодил в аварию, в результате которой пострадал его 11-летний пассажир. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, мальчики ехали по трассе, когда на дорогу внезапно выбежала собака. 13-летний подросток за рулем байка увернулся от столкновения и съехал с дороги, мотоцикл перевернулся.