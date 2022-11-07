Вечером 6 ноября в Камешковском районе поездка 13-летнего подростка, управлявшего спортивным...

Вечером 6 ноября в Камешковском районе поездка 13-летнего подростка, управлявшего спортивным мотоциклом без водительского удостоверения, закончилась дорожно-транспортным происшествием.Об этом сообщается на официальном сайте Управления МВД России по Владимирской области.Пассажир мотоциклиста, 11-летний мальчик, с травмами был доставлен в медицинское учреждение.По предварительной информации, на проезжую часть внезапно выбежала собака.Не справившись с управлением, юный водитель мотоцикла съехал с дороги и транспортное средство опрокинулось.Это важно!Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно садиться за руль, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.Фото: Pxfuel.com