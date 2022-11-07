Установлено, что автолюбитель получил водительское удостоверение на право управления транспортными...

Установлено, что автолюбитель получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «B, B1 (AS), M» ещё до того, как он проходил стационарное лечение и был поставлен на учет в диспансерном психоневрологическом отделении в ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница».У мужчины диагностировали шизофрению."Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в Камешковский районный суд с исковым заявлением о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортными средствами" - сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Решением Камешковского районного суда исковые требования прокурора были удовлетворены.Права данного гражданина прекращены, а водительское удостоверение изъято.Фото: Pxfuel.com