Судья аннулировал действие удостоверения.

В Камешкове лишили прав водителя с диагнозом шизофрения. Об этом рассказала районная прокуратура.Автомобилист получил водительские права категории «B, B1 (AS), M», но позже он проходил лечение и попал на учёт в психоневрологическом отделении Камешковской ЦРБ. У мужчины диагностировали шизофрению.Узнав об этом, прокурор обратился в Камешковский районный суд с иском. Судья аннулировал действие удостоверения. Теперь жителю района запрещено водить автомобили.