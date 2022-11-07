Судья аннулировал действие удостоверения.
В Камешкове лишили прав водителя с диагнозом шизофрения. Об этом рассказала районная прокуратура.
Автомобилист получил водительские права категории «B, B1 (AS), M», но позже он проходил лечение и попал на учёт в психоневрологическом отделении Камешковской ЦРБ. У мужчины диагностировали шизофрению.
Узнав об этом, прокурор обратился в Камешковский районный суд с иском. Судья аннулировал действие удостоверения. Теперь жителю района запрещено водить автомобили.