Власти отреагировали после обращения мамы мальчика на прямую к губернатору.

В Карабанове в подъезде дома установили пандус для ребёнка-инвалида. Местные власти отреагировали после обращения мамы мальчика напрямую к губернатору.«В сентябре ко мне на прямую линию обратилась жительница Карабаново. Её сын, 15-летний Саша не ходит и, из-за того, что квартира находится на третьем этаже, практически не бывает на свежем воздухе. Семья просила оборудовать в подъезде пандус», - рассказал Александр Авдеев.Он поручил подчинённым разобраться в проблеме. Пандус установлен.«Надеемся, теперь в жизни Саши будет больше свободы, прогулок, общения и впечатлений», - подчеркнул глава региона.Александр Александрович добавил, что прямые линии с населением и нужны в том числе для того, чтобы адресно помогать владимирцам, а также нивелировать несовершенство чиновничьей системы.