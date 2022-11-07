На него составили четыре протокола.

В Киржачском районе пьяного мотоциклиста арестовали на 10 суток за нарушение ПДД. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Инспекторы ДПС во время патрулирования обратили внимание на старый мотоцикл «Урал» с коляской. У транспортного средства отсутствовали номера. Увидев полицейских, водитель попытался скрыться. Началась погоня. Не справившись с управлением, лихач зацепил машину ГИБДД, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал.Сотрудники полиции задержали 28-летнего парня. Он оказался пьян. К тому же, житель Киржачского района гонял без прав. На него составили четыре протокола. Следующие 10 суток мужчина проведёт за решёткой.Ранее сообщалось, что в Камешковском районе 11-летний мальчик при падении со спортбайка, которым управлял его 13-летний друг.