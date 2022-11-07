Вечером 6-го ноября около 18:00 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Вечером 6-го ноября около 18:00 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: город Ковров, улица Абельмана, дом 86.Известно, что площадь пострадавшего здания – 213 квадратных метров. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что огонь уничтожил практически весь дом. И на момент возгорания в квартирах находились люди.Сотрудниками МЧС было оперативно сформировано 4 звена газодымозащитной службы для разведки, эвакуации жильцов и тушения пожара. Специалисты не допустили распространения огня на всю кровлю, хотя она и пострадала. А также в пресс-центре Главного управления МЧС России по Владимирской области отмечают, что сгорела внутренняя отделка и имущество.Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Было эвакуировано двое жильцов дома.К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 35 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: пресс-центр Главного управления МЧС России по Владимирской области