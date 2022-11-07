В городе оружейников сгорел памятник архитектуры.

В Коврове на пожаре на улице Абельмана из многоквартирного дома эвакуировали двух человек. ЧП произошло вечером 6 ноября.В 17-57 в МЧС поступило сообщение о возгорании. На место незамедлительно выехали 8 единиц техники и 35 человек личного состава.Спасатели сформировали четыре звена газодымозащитной службы для тушения огня. Площадь пламени составила 213 квадратных метров. В результате ЧП пострадала: кровля, отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель устанавливает причину происшествия.