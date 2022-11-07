Ковровской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы по вопросу отказа в...

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы по вопросу отказа в назначении ей ежемесячной денежной выплаты на ребёнка.Выяснилось, что матерью двоих детей было подано заявление в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» о получении мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.По результатам рассмотрения было вынесено решение об отказе.Основанием отрицательного ответа стало наличие в собственности семьи двух жилых помещения (84,6 квадратных метров), что превышает 24 квадратных метра на одного члена семьи, при которых назначается выплата. Правда, отделом социальной защиты населения не было учтено, что 1/3 жилого помещения, находящегося в собственности женщины, под арестом - "постановлением ОСП Ковровского района на неё наложено ограничение прав в виде запрета на совершение регистрационных действий".Известно, что в соответствии с требованиями законодательства, расчёт площади жилых помещений, приходящейся на одного члена семьи, должен производиться за вычетом арестованного имущества.Таким образом, в ходе надзорных мероприятий прокурором было установлено, что у обратившейся матери двоих детей есть полное право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.Директору ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.Фото: Pxfuel.com