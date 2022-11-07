В Кургане задержали перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода мужчину. Инспекторы ДПС заметили его во время патрулирования улиц. По данным , при задержании у мужчины были обнаружены и ..

В Кургане задержали перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода мужчину. Инспекторы ДПС заметили его во время патрулирования улиц.По данным , при задержании у мужчины были обнаружены и изъяты пистолет, патроны самодельного изготовления, а также два ножа. Кроме того, дома у гражданина нашли оборудование для изготовления патронов.