Данных о пострадавших пока нет.

Сотрудники МЧС тушат крупный пожар на мебельном производстве в Лакинске. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.В 17.38 поступило сообщение о возгорании на предприятии, принадлежащем ИП Терехову. На место ЧП выехали 9 единиц техники, а также 28 человек личного состава. Горит одноэтажное производственное здание площадью 800 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг – 1 БИС.«Группировка наращивается до 12 единиц техники и 37 пожарных», - уточнили в МЧС.Данных о пострадавших пока нет.