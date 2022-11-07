Это уже второй оригинальный проект владимирского театрального товарищества «Завод». Напомним, в...

Это уже второй оригинальный проект владимирского театрального товарищества «Завод». Напомним, в прошлом году команда ставила спектакль-катастрофу о чернобыльской АЭС.Роль «смешного человека», а также и самого писателя, сыграет создатель театрального товарищества, популярный владимирский актёр - Александр Аладышев.В диалоги с главным героем и зрителями вступит хор Спасо-Ефимиева монастыря - он исполнит роль персонажа античной драмы.Во Владимире показы пройдут 18, 19 и 20 ноября, их смогут посетить более тысячи зрителей.Напомним, спектакль «Смешные человечки» (именно так будет называться постановка) стал одним из победителей 2-го конкурса Фонда культурных инициатив.Фото: официальная группа Вконтакте «Театральное Товарищество Завод» (кадр с репетиции спектакля на льду)