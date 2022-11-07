Новое общественное пространство объединило целый квартал в районе улиц Паустовского, Голубинской, Ясногорской и Новоясеневского проспекта.

Новое общественное пространство объединило целый квартал в районе улиц Паустовского, Голубинской, Ясногорской и Новоясеневского проспекта.В российской столице продолжается реализация программа мэра Москвы Сергея Собянина "Мой район". Уже несколько лет в городе в рамках масштабного проекта проводится благоустройство улиц, дворов и парков, а также строительство новых социальных объектов: школ, детских садов, библиотек, поликлиник и других. Власти, создавая общественные пространства, стремятся сделать каждый район города красивым и комфортным, а также создать для местных жителей новые точки притяжения.К примеру, очередное общественное пространство появилось в районе Ясенево. Оно включило в себя места для отдыха и спорта. Работы провели в рамках пректа главы столичного региона "Мой район". Точка притяжения для местных жителей открылось рядом с одноименной станцией метро.По сути новое общественное пространство объединило целый квартал в районе улиц Паустовского, Голубинской, Ясногорской и Новоясеневского проспекта. Там же, к слову, проходят пешеходные маршруты от жилых домов к станции метро "Ясенево", а также местным социальным объектам: школам, детским садам и поликлинике.В данном квартале в 2022 году расширили сеть дорог и тропинок, а также обустроили 13 дворов. Под обновление попали также детские площадки. На четырех из них оборудовали современные игровые комплексы с горками, головоломками и качелями, проложили покрытие.Спортивный кластер обустроили около дома №32, корпуса №3 на Новоясеневском проспекте. Новая спортивная зона включила в себя футбольное поле, комплекс турников, тренажерную площадку, укрытую навесом, а также столы для игры в пинг-понг.На территории общественного пространства появились еще девять спортивных площадок с оборудованием для силовых и кардиотренировок, теннисный корт, места для игры в баскетбол и волейбол. Для местных жителей установили парковые качели и садовую мебель, обновили систему освещения, а также разбили цветники и высадили кустарники.Кстати, проекту "Мой район" будет посвящен отдельный район в рамках викторин для активных граждан, которые стартовали 7 ноября на одноименной цифровой платформе. Как ранее сообщали "", проект "Вся Москва за 35 дней" включает себя по пять викторин в трех тематических направлениях. Победители конкурса получат баллы, которые можно обменять на ценные призы.