Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Нелегалы в Покрове Без регистрации и права на работу. В...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Нелегалы в ПокровеБез регистрации и права на работу. В Петушинском районе правоохранители обнаружили незаконных мигрантов.- День народного единстваСуздаль как центр народного единства. Древний город, напрямую связанный с именем князя Дмитрия Пожарского, принял праздничный марафон.- "Владимир" на связиИ 55 лет секретной "Космической связи". Какие сигналы принимает и передает станция "Владимир" в Вязниковском районе?