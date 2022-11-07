Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нелегалы в Покрове
Без регистрации и права на работу. В...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нелегалы в Покрове
Без регистрации и права на работу. В Петушинском районе правоохранители обнаружили незаконных мигрантов.
- День народного единства
Суздаль как центр народного единства. Древний город, напрямую связанный с именем князя Дмитрия Пожарского, принял праздничный марафон.
- "Владимир" на связи
И 55 лет секретной "Космической связи". Какие сигналы принимает и передает станция "Владимир" в Вязниковском районе?