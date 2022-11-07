Владимирцы могут воспользоваться новым российским сервисом по хранению документов. Его запустило...

Владимирцы могут воспользоваться новым российским сервисом по хранению документов. Его запустило Минцифры на базе "Госуслуг". Называется - "Поделиться документом".Теперь фото ценных бумаг будут храниться в одном месте на "Госуслугах". Поделиться документами можно в несколько кликов, отправив данные себе или другому пользователю через любой мессенджер, смс, заметки или соцсеть в телефоне. Для отправки доступны реквизиты из раздела "Личные документы": паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельства, загранпаспорт, военный билет и адреса.