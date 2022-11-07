Во Владимире показы пройдут 18, 19 и 20 ноября.

Театральный проект анонсировал новую постановку на ледовой арене «Владимир». Коллектив планирует показать зрителю спектакль «Смешные человечки» по рассказу Фёдора Достоевского.В мае 2022 года актёры поставили камерную версию постановки на Международном фестивале «АрмМоно» в Армении. Она получила положительные отзывы членов жюри.В ноябре на ледовой арене покажут полную версию спектакля. Место для выступления выбрано не случайно. Лёд – это метафора хрупкости и уязвимости человека. Роль смешного человека и самого писателя, сыграет известный владимирский актёр Александр Аладышев. На арене выступит хор Спасо-Ефимиева монастыря и пластическая труппа, состоящая из 12 студенток отделения хореографии Владимирского колледжа культуры.Создатели спектакля поясняют, что суть сюжета можно передать цитатой великого автора: «найти человека в человеке».Во Владимире показы 18, 19 и 20 ноября.