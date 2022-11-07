Во Владимире показы пройдут 18, 19 и 20 ноября.
Театральный проект анонсировал новую постановку на ледовой арене «Владимир». Коллектив планирует показать зрителю спектакль «Смешные человечки» по рассказу Фёдора Достоевского.
В мае 2022 года актёры поставили камерную версию постановки на Международном фестивале «АрмМоно» в Армении. Она получила положительные отзывы членов жюри.
В ноябре на ледовой арене покажут полную версию спектакля. Место для выступления выбрано не случайно. Лёд – это метафора хрупкости и уязвимости человека. Роль смешного человека и самого писателя, сыграет известный владимирский актёр Александр Аладышев. На арене выступит хор Спасо-Ефимиева монастыря и пластическая труппа, состоящая из 12 студенток отделения хореографии Владимирского колледжа культуры.
Создатели спектакля поясняют, что суть сюжета можно передать цитатой великого автора: «найти человека в человеке».
Во Владимире показы 18, 19 и 20 ноября.