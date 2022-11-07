Владимирской велотурист Виталий Кепин покорил очередную страну. За свою жизнь владимирец объехал не только ближнее зарубежье, бывал даже на Шри-Ланке. Однако заветная мечта путешественника

Владимирской велотурист Виталий Кепин покорил очередную страну. За свою жизнь владимирец объехал не только ближнее зарубежье, бывал даже на Шри-Ланке. Однако заветная мечта путешественника – посетить все республики бывшего СССР. На этот раз его выбор пал на гостеприимный Узбекистан. Виталий Кепин, путешественник Это другой мир, мы его не знаем, это не телевизор. И в тоже