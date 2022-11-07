Цель, по словам чиновников, сохранить уровень зарплаты сотрудников станции СМП.
Во Владимире на вызовы пациентов выезжают всего 19 бригад скорой помощи. Об этом департамент здравоохранения рассказал коллегам из .
Проблема не новая. Год назад владимирцы жаловались на многочасовое ожидание медиков. После чего регион посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он количество бригад до 25. Власти выполнили поручение. Однако в конце октября 2022 года общественники вновь рассказали о якобы появившемся дефиците неотложек.
С 1 июля во Владимире действительно уменьшилось количество бригад скорой помощи. Цель, по словам чиновников, сохранить уровень зарплаты части сотрудников станции СМП, ведь со спадом пандемии COVID-19 отменены и ковидные выплаты. В депздраве пояснили, что 19-ти бригад достаточно, чтобы укладываться в нормативные 20 минут. Экcтренныe cлужбы и peaнимация успевают на 100% вызовов, а oбычныe - в 90%.