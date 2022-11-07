Цель, по словам чиновников, сохранить уровень зарплаты сотрудников станции СМП.

Во Владимире на вызовы пациентов выезжают всего 19 бригад скорой помощи. Об этом департамент здравоохранения рассказал коллегам из .Проблема не новая. Год назад владимирцы жаловались на многочасовое ожидание медиков. После чего регион посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он количество бригад до 25. Власти выполнили поручение. Однако в конце октября 2022 года общественники вновь рассказали о якобы появившемся дефиците неотложек.С 1 июля во Владимире действительно уменьшилось количество бригад скорой помощи. Цель, по словам чиновников, сохранить уровень зарплаты части сотрудников станции СМП, ведь со спадом пандемии COVID-19 отменены и ковидные выплаты. В депздраве пояснили, что 19-ти бригад достаточно, чтобы укладываться в нормативные 20 минут. Экcтренныe cлужбы и peaнимация успевают на 100% вызовов, а oбычныe - в 90%.