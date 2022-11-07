Во Владимире 6 ноября прекратило существование издание «ТВ Миг». О закрытии СМИ, существовавшем с 2014 года, сообщила его владелец Светлана Кремадес. По словам руководителя, СМИ закрылось из-за

Во Владимире 6 ноября прекратило существование издание «ТВ Миг». О закрытии СМИ, существовавшем с 2014 года, сообщила его владелец Светлана Кремадес. По словам руководителя, СМИ закрылось из-за нехватки финансирования, сложности в администратировании, а также по личным причинам. «ТВ Миг» стало третьим областным СМИ, которого не стало в 2022 году. 30 октября владимирское информационное агентство «ПроВладимир»