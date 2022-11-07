С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177019 владимирцев.

Во Владимирской области 7 ноября выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском и Суздальском, по 2 - в Юрьев-Польском и Вязниковском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177019 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49167 заболевших во Владимире, 20897 - в Ковровском районе и 19149 - в округе Муром.