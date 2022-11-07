Одного призывали во Владимире, второго - в Вязниковском районе.

Двое жителей Владимирской области проиграли суды по мобилизации. Одного призывали во Владимире, второго - в Вязниковском районе.После получения повестки владимирец Никита Прибылов попытался оспорить законность действий военкомата. Молодой человек требовал проведения военно-врачебной комиссии. Ответчик пояснил, что парень служил в армии, находился в запасе и имел категорию годности «А». Права на отсрочку у резервиста не было. При этом мобилизованного бойца отпустили на медкомиссию. Его признали годным. Фрунзенский районный суд подтвердил законность мобилизации истца. Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.Второй суд, по делу о мобилизации Никиты Хватова, также закончился в пользу военкомата. На процессе судья признал решение призывной комиссии законным.