На первом пусковом комплексе 1-го этапа платной трассы М-12 «Москва – Казань» во Владимирской области завершили укладку асфальта. Об этом 7 ноября сообщил Заместитель Председателя

На первом пусковом комплексе 1-го этапа платной трассы М-12 «Москва – Казань» во Владимирской области завершили укладку асфальта. Об этом 7 ноября сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. «Строители проделали колоссальную работу, уложив свыше 770 000 тонн асфальта и установив освещение и барьерное ограждение практически по всему протяжению трассы», – написал зампреда в