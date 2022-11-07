На территории Владимирского региона за прошедшие сутки - 7 ноября 2022 года лабораторно выявлено 30...

На территории Владимирского региона за прошедшие сутки - 7 ноября 2022 года лабораторно выявлено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 сл. в городе Владимире;7 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Ковровском районе;2 сл. в Муромском районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в г. Радужный;1 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;1 сл. в Александровском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177 019 случаев заболевания коронавирусом.Фото: Pxfuel.com