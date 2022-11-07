На территории Владимирского региона за прошедшие сутки - 7 ноября 2022 года лабораторно выявлено 30...
На территории Владимирского региона за прошедшие сутки - 7 ноября 2022 года лабораторно выявлено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 сл. в городе Владимире;
7 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
5 сл. в Ковровском районе;
2 сл. в Муромском районе;
2 сл. в Юрьев-Польском районе;
2 сл. в Вязниковском районе;
1 сл. в г. Радужный;
1 сл. в Суздальском районе;
1 сл. в Петушинском районе;
1 сл. в Кольчугинском районе;
1 сл. в Александровском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177 019 случаев заболевания коронавирусом.
Фото: Pxfuel.com