УМВД России по Владимирской области сообщило об окончании второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». С 17 по 28 октября на территории региона полицейские изъяли из

УМВД России по Владимирской области сообщило об окончании второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». С 17 по 28 октября на территории региона полицейские изъяли из оборота почти полтора килограмма запрещенных веществ. В результате проведения акции возбуждено 12 уголовных дел и составлено более 30 протоколов об административных правонарушениях. Участие в ней принимали сотрудники управления