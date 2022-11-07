УМВД России по Владимирской области сообщило об окончании второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». С 17 по 28 октября на территории региона полицейские изъяли из
<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-podveli-itogi-akcii-soobshhi-gde-torguyut-smertyu.html" target="_blank">Во Владимирской области подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью!»</a> - УМВД России по Владимирской области сообщило об окончании второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». С 17 по 28 октября на территории региона полицейские изъяли из
[url=https://33live.ru/novosti/07-11-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-podveli-itogi-akcii-soobshhi-gde-torguyut-smertyu.html]Во Владимирской области подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью!»[/url] - УМВД России по Владимирской области сообщило об окончании второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». С 17 по 28 октября на территории региона полицейские изъяли из