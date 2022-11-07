На территории Владимирской области завершился второй региональный этап общероссийской акции...

На территории Владимирской области завершился второй региональный этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».Мероприятия по контролю за незаконным оборотом наркотиков проходили на территории региона с 17 по 28 октября.За период проведения антинаркотической акции сотрудники полиции зарегистрировали более 45 обращений от граждан, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По каждому из них проведены проверочные мероприятия.Так, в городе Владимире на улице Элеваторная сотрудники полиции в результате отработки полученной информации задержали 21-летнего жителя Селивановского района, у которого при личном досмотре обнаружили свертки с сыпучими веществами. Проведенная экспертиза подтвердила, что в свертках находились синтетические наркотики массой более 3 граммов. Полицейские установили, что задержанный, сам являющийся потребителем наркотических средств, работал курьером и должен был организовать «тайники-закладки» на территории областного центра.Сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району при проверке оперативной информации обнаружили в гараже у местного жителя наркотическое средство а-PVP массой более 65 граммов, 115 граммов марихуаны, а также метадон и метамфетамин, которые он планировал сбыть.В Вязниковском районе полицейские из хозяйственной постройки 38-летнего местного жителя изъяли пакет, в котором находилось почти 130 граммов частей растений конопли. По словам мужчины, растения он собрал и высушил для личного потребления.По всем обозначенным фактам возбуждены уголовные дела, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Также в рамках акции полицейские и представители органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних провели специальные рейды в местах массового пребывания подростков и молодежи, организовали тематические мероприятия в учебных заведениях.В результате проведения второго регионального этапа акции из незаконного оборота полицейские изъяли почти полтора килограмма запрещенных веществ. Возбуждено 12 уголовных дел и составлено более 30 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.Фото: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/33573579/