Всего в снегоуборочной кампании будет задействовано 446 машин.

Во Владимирской области проверили готовность коммунальных служб к зиме. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Всего в снегоуборочной кампании будет задействовано 446 единиц спецтехники. Полностью готов к выходу на линию — 61%. Остальные — к 1 декабря. Часть автопарка сейчас находится на ремонте или на техобслуживании, либо задействована на других работах», - подчеркнул губернатор.Заготовлено свыше 114 тонн пескосоляной смеси, что составляет 70% от запланированного. К 15 декабря поступит оставшаяся часть противогололёдных материалов.В семи районах региона установлены метеостанции. Они помогут оперативно получать информацию о состоянии дорог и интенсивности движения.Департамент транспорта и Упрдор также разработали возможные пути объезда трассы М-7 при возникновении заторов и ЧС. На 15 ноября намечен выезд на участки.«Нужно учесть все ошибки прошлых лет и быть готовыми на 100%», - резюмировал глава региона.Добавим, что власти дополнительно закупили более 100 машин: 42 для городов и районов, а также 60 для ДСУ № 3.