В Петушинском районе в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, не имея водительских прав, сел пьяным за руль и попал в аварию, в которой погибла

В Петушинском районе в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, не имея водительских прав, сел пьяным за руль и попал в аварию, в которой погибла его пассажирка. По данным областной прокуратуры, ночью 17 сентября мужчина за рулем «Daewoo Nexia» ехал с девушкой из Владимира в сторону Москвы. Обвиняемый врезался