Напомним, что ранее в регионе прекратили работу «Призыв» и «ПроВладимир».

Во Владимирской области за год закрылось третье сетевое издание. На сей раз финансовые и другие проблемы не пережил портал «ТВ-МИГ».«Сегодня 6 ноября последний день проекта. К сожалению, несколько тысяч текстов, которые были написаны и опубликованы за 8 лет, безвозвратно утеряны после хакерской атаки. За последние 1,5 года ушли сразу три наших бывших сотрудника. А без них сайт никогда уже не будет прежним. Я благодарна всем, кто работал с нами. Спасибо за ваш вклад. Причины закрытия – личные, в том числе и семейные», - уточнила владелец портала Светлана Васкес Кремадес в своей публикации.Также среди причин она назвала:- сложности администрирования ресурса из-за границы, в том числе в связи с новыми законами;- нехватку финансирования;- отсутствие безопасности;«Мы уходим, а вы остаетесь. Спасибо, что были с нами», - обратилась она к читателям в своей статье.Напомним, что ранее в регионе прекратили работу «Призыв» и .