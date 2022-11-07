За неделю с 31 октября по 6 ноября на дорогах Владимирской области произошло 30 ДТП, в которых 3 человека погибли и 35 пострадали, включая 5 детей. Аварийную сводку опубликовало региональное УМВД.

За неделю с 31 октября по 6 ноября на дорогах Владимирской области произошло 30 ДТП, в которых 3 человека погибли и 35 пострадали, включая 5 детей. Аварийную сводку опубликовало региональное УМВД. Всего за 7 дней произошло 296 ДТП с материальным ущербом. 98 водителей управляли машиной в состоянии опьянения, либо отказались от медосвидетельствования. С участием нетрезвых